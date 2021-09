Das Bauprojekt „Metropol“ am Berliner Platz bringt dauerhafte Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt mit sich: Seit Montag ist die Bismarckstraße entlang der Baugrube halbseitig gesperrt. Das hat das Ettlinger Unternehmen Timon Bauregie zum Wochenstart mitgeteilt.

Die nächsten Abschnitte auf der „Metropol“-Baustelle erfordern dem Unternehmen zufolge mehr Bewegungsfreiheit für notwendige Großgeräte. Daher sei die Bismarckstraße halbseitig gesperrt worden. Die Verbindung zwischen Damm- und Wredestraße sei nur noch in nördlicher Richtung stadteinwärts befahrbar.

Der Radverkehr von der Mundenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Wredestraße erfolge in der Einbahnstraße auf der Fahrbahn mit dem Autoverkehr. Aus Fahrtrichtung Wrede- in Richtung Mundenheimer Straße erfolge der Radverkehr über den parallel verlaufenden Gehweg. Für die Linie des Palatinabusverkehrs wird Timon zufolge eine Ersatzhaltestelle im Bereich Bismarckstraße 40-42 eingerichtet. Der genaue Verlauf der entsprechenden Einzäunung der Baustelle sei engstens mit den zuständigen Behörden der Stadt abgestimmt worden. Die Stadtverwaltung hat über die dauerhaften Einschränkungen am Berliner Platz und in der Bismarckstraße nicht informiert.

Gesundheits- und Hotelhochhaus

Stephan Mertens, Geschäftsführer der verantwortlichen „Metropol“-Projektentwicklung, sagt: „Wir bedanken uns bei allen Nachbarn und Passanten für ihr Verständnis während der Lärmbelastungen der Abbruchphase. Nun bitten wir erneut um Geduld für die leider unvermeidlichen Beeinträchtigungen während der weiteren Bauzeit. Wir sind überzeugt, dass am Ende alle von der Aufwertung des Berliner Platzes durch das fertige neue Gebäude profitieren werden.“

Das „Metropol“-Geschäftshaus soll laut Bauherr über eine Gesamtfläche von 33.000 Quadratmeter auf 19 Stockwerken verfügen. Das Hochhaus soll Ende 2023 als „ein neues Wahrzeichen im Rhein-Panorama Ludwigshafens“ fertig werden. Das Ensemble besteht aus zwei Gebäudekomplexen – einem Gesundheits- und einem Büro- und Hotelhochhaus, informiert Timon.