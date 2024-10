Der städtische Bereich Tiefbau nutzt die derzeitige Sperrung der Mundenheimer Straße in Mitte im Bereich der Durchfahrt zum Berliner Platz, um dringende Instandsetzungsarbeiten in der Bismarckstraße vorzunehmen. Zwischen Platanenhain und Wredestraße wird einer Pressemeldung der Stadt zufolge ab Montag der marode Plattenbelag durch Asphalt ersetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Radfahrer werden über die Wredestraße zum Friedrich-Wilhelm-Wagner Platz geführt und können von dort in gewohnter Weise den für sie freigegebenen Gehweg zur Mundenheimer Straße nutzen. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Vorsicht im Baustellenbereich.