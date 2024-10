Witterungsbedingt verzögern sich die Arbeiten an der Bismarckstraße (Mitte) in Höhe des „Ludwigshafener Lochs“. Die Stadtverwaltung hatte angekündigt, dass eine Asphaltschicht aufgebracht werden soll. Die Pflasterung hatte der Dauerbelastung des Umleitungsverkehrs nicht standgehalten und war bereits an mehreren Stellen ausgebessert worden.

Der städtische Bereich Tiefbau nutze für die Arbeiten die derzeitige Sperrung der Mundenheimer Straße, so die Stadtverwaltung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dauern, heißt es. Den Start der Arbeiten habe der Bereich Tiefbau auf diesen Mittwoch, 16. Oktober, gelegt, sagt Christophe Klimmer von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Die Baustelle werde dann eingerichtet.

Zwischen Platanenhain und Wredestraße wird der Pressemeldung der Stadt zufolge der marode Plattenbelag durch Asphalt ersetzt. Radfahrer werden über die Wredestraße zum Friedrich-Wilhelm-Wagner Platz geführt.