Ein 27-Jähriger ist bereits am Freitag, 22. Mai, laut Polizei gegen 23.30 Uhr in der Bismarckstraße in der Innenstadt von drei Unbekannten zu Boden geschmissen und geschlagen worden. Die Angreifer flüchteten in Richtung des Platzes der Deutschen Einheit (Rhein-Galerie). Die Täter wurden sollen 16 bis 20 Jahre alt sein. Einer der Unbekannten war weiß gekleidet, einer schwarz bekleidet und einer trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.