Der Hauptausschuss hatte sich im Mai mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, dass Elektroautos in der Stadt kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen parken dürfen. Umgesetzt wurde die Entscheidung bislang jedoch nicht.

„Wir schlagen vor, dass in Ludwigshafen E-Mobile mit E-Kennzeichen bis zur jeweiligen Höchstparkdauer kostenfrei parken dürfen“ – so hatte es die Fraktion der Grünen im Rat im Mai mit einem Antrag im Hauptausschuss gefordert. Die E-Auto-Besitzer müssten demnach nur noch eine Parkscheibe im Fahrzeug auslegen. Die Idee der antragstellenden Fraktion: Parkvergünstigungen könnten einen Anreiz zum Umstieg auf E-Autos und damit klimafreundlichere Mobilität setzen. Die Stadtverwaltung sah den Vorstoß damals bereits skeptisch. Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) sagte in der Sitzung, er bevorzuge stattdessen den Ausbau der Ladeinfrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs. Trotzdem wurde der Vorschlag der Grünen damals mehrheitlich angenommen.

Getan hat sich in dieser Sache bislang – zumindest öffentlich sichtbar – nichts. Eine Stadt-Sprecherin sagt auf Anfrage: „Die Verwaltung bereitet verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor und wird diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen.“ Dazu sagt Hans-Uwe Daumann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat, auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Wir werden darauf achten, was da an Vorschlägen kommt.“ Seine Fraktion wolle das Thema weiter im Blick behalten. Wer argumentiere, es gebe bereits so viele Förderprogramme für Elektromobilität, dem sagt er: „Der Effekt ist noch viel zu klein.“ Gerade für die Innenstadt seien kostenlose Parkplätze für E-Autos sinnvoll, weil dort die Emissionen verringert werden müssen. Außerdem sei das kostenlose Parken in anderen Städten „relativ problemlos“ umgesetzt worden, sagt Daumann.

In anderen Städten umgesetzt

Grundlage für die Forderung der Grünen im Rat ist das Elektromobilitätsgesetz, das seit Juni 2015 gilt. Es gibt den Kommunen verschiedene Möglichkeiten, E-Autos im fließenden und im ruhenden Verkehr Sonderrechte einzuräumen. Dazu zählt auch das kostenlose oder günstigere Parken auf öffentlichen Flächen. In München beispielsweise dürfen Elektrofahrzeuge laut ADAC zwei Stunden kostenlos auf städtischen Flächen parken. In Hamburg ist das tagsüber sogar bis zur Höchstparkdauer gebührenfrei möglich. Einzige Voraussetzungen in beiden Großstädten: Der Fahrer muss eine Parkscheibe auslegen. In Stuttgart gibt es laut Automobilclub einen Sonderparkausweis für Elektrofahrzeuge. Auch andere Städte haben Regelungen gefunden.

386 E-Autos in Ludwigshafen

In Ludwigshafen waren laut Stadt zu Beginn dieses Jahres 386 Elektroautos zugelassen, wobei 200 Fahrzeuge davon auf den Fuhrpark der BASF entfallen. Zum Vergleich: Anfang 2017 waren in Ludwigshafen laut Kraftfahrtbundesamt 230 E-Autos angemeldet.

Einer, der selbst mit E-Auto unterwegs ist, ist Thomas Franz aus Oggersheim. Er habe sich Ende vergangenen Jahres das Fahrzeug bestellt und sich im Mai gefreut, über die positive Entscheidung im Hauptausschuss zu lesen, berichtet der 61-Jährige. „Jetzt war ich enttäuscht zu sehen, dass es noch nicht umgesetzt wurde“, sagt er zum Thema kostenloses Parken. Seit Anfang Juni hat er sein Elektro-Auto. Auch Franz verweist auf andere Städte, aus denen er eine solche Regelung kennt.