Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der ersten Corona-Welle im März und April. Über die Sommerzeit hatte sich das Infektionsgeschehen in der Stadt wieder entspannt und die Kontrollen seien deshalb etwas heruntergefahren worden. Mit der zweiten Welle im Herbst und der Verschärfung der Corona-Einschränkungen sei die Kontrolltätigkeit wieder deutlich hochgefahren worden, sagte Graf.

Ein Schwerpunkt liege aktuell auf der Kontrolle der Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt. Außerdem liege eine besonderes Augenmerk auf der Sperrstunde und dem Alkoholverbot ab 23 Uhr in der Gastronomie und bei Verkaufsstellen wie Tankstellen oder Kioske. Derzeit sind nach Angaben des Ordnungsamtschefs zwei Teams des Kommunalen Vollzugdiensts (KVD) im Schichtbetrieb auf Streife. Im Fokus stünden außerdem Veranstaltungen und Räumlichkeiten, die „wir für Infektionsherde halten“, sagte Graf, ohne Details nennen zu wollen. Unterstützung gebe es von der Polizei sowie Mitarbeitern aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, denn der KVD habe zusätzlich zu den Corona-Kontrollen ja auch noch seine „normales“ Tagesgeschäft zu bewältigen, sagte Graf.

Besondere Corona-Schwerpunkte in den Stadtteilen seien bisher nicht auszumachen. Mal schnellten in einem Bezirk die Infiziertenzahlen hoch, weil eine größere Familie betroffen sei. Nach der Quarantäne normalisiere sich dann das Bild wieder. Momentan seien alle Stadtteile gleichermaßen betroffen. „Es gibt keinen Hotspot in Ludwigshafen“, sagte auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).