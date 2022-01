Seit Mitte Dezember sollten Impflotsen diejenigen Menschen erreichen, an die die Politik in der Corona-Pandemie bislang nicht herangekommen ist – so zumindest hatte es das Land im November angekündigt. Umgesetzt wird das Projekt in Ludwigshafen bisher allerdings nicht.

„Es gibt viele Unentschlossene oder Menschen mit Ängsten, die noch nicht den richtigen Zugang zu Informationen gefunden haben“, sagt Birgit Kahl-Rühter von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG). Um die Impfquote in Rheinland-Pfalz zu erhöhen, soll deshalb gezielt versucht werden, solche Menschen anzusprechen – und zwar mit Hilfe sogenannter Impflotsen. „Die Idee hierzu hatte das Land“, erklärt Kahl-Rühter gegenüber der RHEINPFALZ, „die LZG ist der Träger, der das Projekt in Kooperation mit den Kommunen umsetzt.“

Als Impflotsen kämen zum Beispiel Streetworker, Quartiersmanager oder auch Integrationshelfer in Frage, die dann von der LZG für ihren Einsatz geschult werden: In Online-Fortbildungen, die den Lotsen medizinisches Wissen an die Hand geben, ihnen aber auch vermitteln, wie sie in Gesprächen auf Gegenargumente und Falschinformationen reagieren und die Unentschlossenen letztlich von den Vorteilen eines Piks gegen Covid-19 überzeugen. „Nach der Schulung können die Kommunen die Einsatzorte der Impflotsen definieren“, erklärt Kahl-Rüther. Die Impfungen sollten dann möglichst zügig nach den Gesprächen erfolgen – etwa mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung.

„Verantwortlich ist die LZG“

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ räumt Kahl-Rüther ein, dass man hinter dem ursprünglichen Zeitplan liege und sich das Impflotsen-Projekt nicht ganz so schnell umsetzen lasse, wie ursprünglich angedacht. Erste Schulungen von Impflotsen habe die LZG zwischen den Jahren durchgeführt. Allerdings nicht für Ludwigshafen, hier fehle noch der Kooperationspartner. Entsprechende Gespräche würden derzeit mit dem Ludwigshafener Sozialdezernat geführt.

Auf Nachfrage bestätigt Sprecherin Sandra Hartmann, dass die Stadt Ludwigshafen in Sachen Impflotsen mit der LZG in Kontakt steht. Hartmann betont aber auch, dass es sich um ein Projekt der LZG handele: „Verantwortlich für die Idee der Impflotsen und die Umsetzung dieses Projekts ist die LZG. Aus unserer Sicht wurde das Vorhaben seitens des Landes im November schon kommuniziert, ohne dass es in trockenen Tüchern war.“ Wann, wo und wie viele Impflotsen in Ludwigshafen unterwegs sein und mit den Menschen über die Impfung gegen Covid-19 sprechen werden, stehe derzeit noch nicht fest. „Die Gespräche mit der LZG laufen“, sagte Hartmann am Mittwoch.