Die Stadtverwaltung bereitet sich weiter mit Hochdruck auf die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor. Beim zentralen Anlaufpunkt der Verwaltung in der Jaegerstraße 1 haben seit der Öffnung am 9. März rund 75 Menschen vorgesprochen und sich bei der Ausländerbehörde registriert. Darüber informierten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg (beide SPD) am Dienstag bei einer Videokonferenz.

Vor allem Mütter mit Kindern

Überwiegend seien bisher Mütter mit Kindern registriert worden, die privat bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind. Die Sammelunterkünfte der Stadt würden derzeit für die Aufnahme weiterer Menschen vorbereitet. Wie viele Menschen aus der Ukraine sich aktuell in der Stadt aufhalten, sei schwer abzuschätzen, da sie 90 Tage Zeit hätten, um sich zu melden. Es seien aber mit Sicherheit mehr als die bisher Registrierten. Viele vor dem Krieg aus ihrem Heimatland geflüchtete Menschen hätten bereits einen Termin vereinbart, diesen aber noch nicht wahrgenommen.

Seit 10. März arbeitet der Anlaufpunkt Jaegerstraße mit einer Terminvergabe. Das heißt: Geflüchtete können sich vorab per E-Mail an aufenthaltsrecht-ukraine@ludwigshafen.de oder direkt vor Ort für einen Termin anmelden. Mit der Zuweisung Geflüchteter aus Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes rechnet die Stadt in Kürze.

Infos in zwei Sprachen

Informationen in Deutsch und Ukrainisch gibt es auf der städtischen Homepage unter www.ludwigshafen.de. Nach der Registrierung können die Menschen bei der Abteilung Asyl im Stadthaus Nord (Europaplatz) vorsprechen und Sozialleistungen beantragen. Dies beinhalte auch Krankenbehandlungsscheine. Wer dringend finanzielle Unterstützung, eine medizinische Behandlung oder Medikamente benötige, könne im Stadthaus Nord auch bereits Unterstützung vor der Registrierung bei der Ausländerbehörde beantragen. Dieses Angebot haben laut Steeg bereits rund 60 Menschen in Anspruch genommen.

„Immense Hilfsbereitschaft“

90 Wohnungsangebote zur Unterbringung von Geflüchteten, darunter auch Zimmer und Pensionen, seien bisher bei der Stadt eingegangen, zwölf davon geprüft und für geeignet befunden worden. „Die Hilfsbereitschaft ist immens“, sagte Steeg, in deren Händen die Gesamtkoordination liegt.

Noch Fragen?



Die städtische Hotline für Fragen rund um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ist weiterhin geschaltet. Sie steht auch denjenigen zur Verfügung, die Wohnraum anbieten möchten: Telefon 0621 504-7070, von 9 bis 17 Uhr. Unter der E-Mail-Adresse asyl-ukraine@ludwigshafen.de kann man sich ebenfalls an die Stadtverwaltung wenden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die genannte E-Mail-Adresse nur für Angebote aus und für das Stadtgebiet Ludwigshafen gedacht ist. Wer Angebote aus benachbarten Städten oder Gemeinden hat, wird gebeten, sich an die jeweiligen Verwaltungen vor Ort zu wenden.