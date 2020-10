In Ludwigshafen sind bisher 72 Verstöße gegen die Maskenpflicht in der Innenstadt geahndet worden. Wer keine Maske trägt, muss seit Freitag 50 Euro zahlen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagmittag mitteilte, halte sich der Großteil der Passanten an die Verordnung, es gebe aber auch einige uneinsichtige Menschen, sagte Martin Graf vom Ordnungsamt. In einem Fall sei es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen eine Mitarbeiterin der Stadt leicht an der Hand verletzt worden sei. Die Streifen des Ordnungsamts hätten teils auch kulant reagiert, weil erst im Laufe der Woche alle 100 Schilder hängen sollen, die flächendeckend auf die Maskenpflicht in der City hinweisen. Dies werde die Kontrollen erleichtern, meinte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Die Sperrstunde ab 23 Uhr werden von Gastronomen eingehalten. Verstöße dagegen seien bisher nicht bekannt. Die Infiziertenzahlen in Ludwigshafen sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. „Egal, wie sich die Zahlen noch nach oben entwickeln, wir müssen die nächsten drei bis vier Wochen abwarten, bevor wir sehen, wie die Maßnahmen greifen. Aktionismus hilft uns nicht weiter“, sagte die OB. Zusätzlich hatte die Stadt eine Maskenpflicht in Schulen sowie Kontaktbeschränkungen erlassen, nachdem Ludwigshafen zum Corona-Risiko-Gebiet erklärt worden ist.