In Ludwigshafen sind bisher rund 700 Verstöße gegen die Maskenpflicht seit der entsprechenden Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung am 22. Oktober geahndet worden. Das sagte Martin Graf als Leiter des Ordnungsamts am Dienstagmittag. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt für Teile der Innenstadt. Graf zufolge hat es in den vergangenen beiden Wochen um die 1000 Kontrollen gegeben, darunter 250 Gaststättenkontrollen mit 60 Beanstandungen, etwa wegen fehlender Desinfektionsmittel. Seit Beginn der Corona-Krise gab es damit insgesamt etwa 6300 Kontrollen.

Zwei Imbisse geschlossen

Zwei Imbisse sind laut Graf geschlossen worden, weil sie im Innenraum Gäste bewirtet hätten. Gegen die Betreiber wurden Bußgelder verhängt. Sollten sie sich künftig nicht an die seit 2. November geltenden Verordnungen des Landes halten, würden sie geschlossen, betonte Graf. Die Arbeitsbelastung der Kollegen vom Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) sei weiterhin hoch. Sie würden von Mitarbeitern der Verwaltung und der Polizei unterstützt. Zusätzlich zu den bisher drei Verletzungen von Quarantäne-Bestimmungen seien ihm aktuell keine weiteren bekannt. Manche der erwischten Maskensünder hätten das Bußgeld (50 Euro) gleich bezahlt, gegen andere seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Grafs Einschätzung zufolge halten sich zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung nicht an die geltenden Corona-Auflagen.