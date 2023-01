In Zeiten steigender Preise wird das Geld bei den sozial Schwächeren in der Gesellschaft besonders knapp. Um sie kümmern sich unter anderem das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) mit der Aktion „Mahlzeit LU“ und das Caritas-Zentrum St. Martin für Wohnsitzlose. Eine Spende der katholischen Gesamtkirchengemeinde von 15.000 Euro ist dort hochwillkommen.

Die Spendenbereitschaft der Menschen sei vorhanden, besonders bei konkreten Bezügen, stellte Dekan Dominik Geiger fest. Die Katholiken wollten bei Projekten assistieren, die nach der Coronazeit besondere Relevanz hätten. „Mahlzeit LU“ nennt sich eine HPH-Aktion, bei der warme Mittagessen an Bedürftige ausgegeben werden. Ursprünglich nur für die Zeit während der Schließung des HPH-Hotels im ersten Corona-Lockdown 2020 gedacht, hat die Adresse sich mittlerweile als Anlaufstelle für arme Menschen etabliert.

Im vorigen Jahr habe es auch eine zeitliche Abstimmung mit der evangelischen Suppenküche im Hemshof gegeben. „Wir wollen jetzt das Mittagessen täglich von Januar bis Ende März anbieten, wochentags und am Samstag“, informierte HPH-Direktor Tobias Zimmermann. Nach der Weihnachtspause soll die Essensausgabe wieder anlaufen. Bis zu 100 Menschen bekommen täglich zwischen 12 und 13 Uhr im Hof des HPH eine warme Mahlzeit. Das vegetarische Menü werde ohne Prüfung der Bedürftigkeit verteilt.

Bedürftige aus der ganzen Region

Wer sich dazu auf den Weg zum eher abgelegenen HPH mache, habe diese Zuwendung wirklich nötig, ist Zimmermann überzeugt. „2022 waren es 8000 Mahlzeiten. Insgesamt haben wir seit Beginn der Aktion im April 2020 rund 50.000 Mittagessen ausgegeben, alle durch Spenden finanziert“, berichtete Zimmermann. Die Bedürftigen kämen aus Ludwigshafen, der Pfalz und auch aus Mannheim, berichtete der Direktor.

Im vergangenen Jahr wurden 8000 Essen ausgegeben. Foto: HPH

Mit Beginn der Vesperkirche in Mannheim habe die Nachfrage nachgelassen. Wenn diese in Mannheim bald zu Ende gehe, werde für manche aber eine harte Zeit beginnen. Dann will die Aktion „Mahlzeit LU“ für den Rest des Winters übernehmen, verwies Zimmermann auf die Kraftanstrengung für die HPH-Küche und die freiwilligen Helfer bei der Ausgabe. Von der neuen Spenden sollen 10.000 Euro ins HPH fließen. Ende März soll Bilanz gezogen werden. Die Ausgabe im Hof sei keine Dauerlösung, benötigt werde ein größerer Raum.

Alle 26 Plätze belegt

Der zweite Teil der Spende, also 5000 Euro, geht an das Caritas-Zentrum St. Martin am Unteren Rheinufer im Hemshof. „Wir sind eine Einrichtung der Wohnsitzlosenhilfe. Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen, wieder zu einem eigenverantwortlichen Leben zu finden“, erläuterte Einrichtungsleiterin Marija Mavrak. Vorhanden seien im Haus am Rhein 26 stationäre Plätze für Männer, die derzeit voll belegt seien. Dazu gebe es fünf Plätze für Frauen an einem anderen Ort. Im Winter würden zudem drei Übernachtungsplätze angeboten, an die Tür klopfende Bedürftige auch mit Decken und Essen versorgt, berichtete Mavrak.

Anlaufstelle für Obdachlose: das Haus St. Martin. Archivfoto: acd

Unterstützt werde das Haus St. Martin Zentrum von einem Förderverein, der Spenden sammelt. So habe der Verein die Kosten der Übernachter-Essen mit rund 4000 Euro im Jahr übernommen , berichtete Trägervereinsvorsitzender Rainer Fabian.