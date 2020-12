Am 10. Januar wird im Stadtteil Nord ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Nötig ist die Wahl, da Amtsinhaber Antonio Priolo im September gestorben ist. Sieben Kandidaten sind im Rennen. Angesichts der Corona-Pandemie empfiehlt die Stadtverwaltung, per Briefwahl die Stimme abzugeben. Bisher seien 400 Briefwahlanträge eingegangen. Die Wahlbenachrichtigungen sollen bis morgen an alle Wahlberechtigten verteilt sein. Briefwahlanträge seien zudem per Mail an briefwahl@ludwigshafen.de möglich. Wenn am 10. Januar kein Bewerber die absolute Mehrheit erreicht, gibt es am 24. Januar eine Stichwahl.