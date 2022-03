In Ludwigshafen haben sich seit 9. März etwa 200 Geflüchtete aus der Ukraine bei der Ausländerbehörde registriert, überwiegend Frauen und Kinder. Das sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag bei einer Videokonferenz. 15 Menschen aus dem Kriegsgebiet seien der Stadt inzwischen von Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes zugewiesen worden und bereits eingetroffen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei weiterhin groß, so Steinruck. Angebotene Wohnungen und Gebäude würden weiterhin geprüft und begutachtet, 22 seien bereits besichtigt, aber noch keine Wohnung angemietet worden. „Jede Wohnung hilft uns“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) als Gesamtkoordinatorin. Noch seien viele Familien bei Bekannten oder Verwandten untergebracht. „Wir empfangen alle Geflüchteten mit offenen Armen“, betonte Steinruck.