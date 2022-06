Mit einer positiven Bilanz der Organisatoren ist das dreitägige Rheinuferfest am Sonntag zu Ende gegangen. Das Bühnenprogramm auf dem Platz der Deutschen Einheit habe einen regen Zuspruch seitens des Publikums gefunden. Der Auftakt am Freitag mit den Konzerten von Brass Machine und Grand Malör fand im strömenden Regen statt. Am Samstagabend erwies sich die Michael-Jackson-Tribute-Show als Publikumsmagnet. Beim Klassik-Open-Air am Sonntagvormittag war kein freier Platz mehr zu bekommen. Auch die Festareale von der Street-Food-Meile am Rheinufer über die vielfältigen Angebote für Kinder bis hin zur entspannten Weinlounge auf dem Ludwigsplatz wurden gut angenommen. „Als erstes Fazit können wir uns über einen rundum gelungenen Verlauf des Rheinuferfestes freuen. Wir haben damit erfolgreich einige der schönsten Plätze in der Ludwigshafener Innenstadt Ludwigshafens eindrucksvoll in Szene gesetzt“, resümierte Christoph Keimes, Chef der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom), die das Rheinuferfest veranstaltet. Schätzungsweise insgesamt 15.000 bis 20.000 Gäste, teils aus einem weiteren Einzugsgebiet, hätten am Wochenende das Rheinuferfest besucht. Laut Polizei kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

