Bis Freitag werden knapp 80 IG-Metaller unter dem Motto „Uffbasse – Zukunft in de Palz!“ eine Aktionswoche in der Region begleiten. Ein Ziel der Gewerkschaft: möglichst viele direkte Gespräche mit Beschäftigten in mehreren Betrieben führen, um deren Perspektive auf die Zukunft der Industriestrukturen in der Pfalz kennenzulernen. Ein weiteres Ziel sei der intensive Austausch über den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie wie auch über die aktuelle Tarifrunde im Kfz-Handwerk.

„Hoffnungen und Sorgen kennenlernen“

„Die Stärke der IG Metall ist ganz klar, dass wir nah dran sind an den Kollegen. Gegenwärtig leben wir auch in der Pfalz in heiklen Zeiten. Deshalb wollen wir mit den Beschäftigten vor Ort reden, um ihre Hoffnungen aber auch Sorgen kennenzulernen“, betont die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal, Birgit Mohme. Zum Spektrum der Aktionen sagt sie: „Wir werden Toraktionen machen, Betriebsrundgänge und in Betrieben mit größeren Gruppen in kleinen Sitzungen sprechen.“

Firmen, die sich für Vor-Ort-Aktivitäten interessieren, können sich direkt bei Mohme melden: Telefon 06233 356319. E-Mail an birgit.mohme@igmetall.de.