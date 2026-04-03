Riesige Blumen in starken Farben lassen in der Mannheimer Galerie Peter Zimmermann den Frühling leuchten. Ihre Schöpferin Birgit Brandis stammt aus Heidelberg.

Sie lebt seit Jahren in Hamburg und startete dort ihre Karriere. Mannheim ist eine Art Heimspiel und entsprechend groß war der Andrang bei der Vernissage.

Auf einer so hauchzart zwischen Himmelblau und Lindgrün angelegten Fläche, dass sie fast weiß aussieht, entfaltet sich ein rundes Gebilde in Rot, Blau und rosa getöntem Weiß. Seine zentrifugalen spitz auslaufenden Linien muten wie Blütenblätter an. „Dahlie“ lautet der Titel. Unterhalb der „Blüte“ gibt es zwei kleinere informell zerfledderte Farbflächen; eine in Rot, eine in Blau. Zwischen ihnen führen Linien zur Blüte wie ein Stiel und in Kreisen um die drei Farbflächen herum. Das Bild misst 205 x 155 cm.

Sich öffnende Blütenblätter

Ist, was das Auge des Betrachters bereitwillig als Blume sieht, wirklich als Blume gemeint? Könnte es nicht auch „Trio“ heißen, analog zu einem formal ähnlich gestalteten „Duo“, das im nächsten Raum hängt?

Ein ebenso riesiges Bild zeigt eine rote Blüte, deren gerundete, sich öffnende Blütenblätter weiß auslaufen. Neben Rot und Weiß in verschiedenen Nuancen gibt es keine weitere Farbe – außer einem kleinen irritierend schwarzen Loch(?).

Ein zweites nahezu rein rotes Bild zeigt eine breite Farbbahn in Form einer Schleife, deren untere Enden einander kreuzen: „Kreuzung“ lautet der Titel.

Formenvielfalt und Farbenpracht

Blumen sind das wohl am meisten verbreitete Motiv in der bildenden Kunst. Ihre Formenvielfalt und Farbenpracht haben in allen Epochen und Kulturen die Menschen angezogen und zum Nachdenken über die Vergänglichkeit des Schönen angeregt. Symbolkraft wird ihnen zugeordnet. Sie treten als Solitäre auf und als Muster in Bordüren, Girlanden, Arabesken. Naturnah, stilisiert oder abstrahiert. Sie sind Beiwerk in Figurenbildern, ein Hauptmotiv in Landschaften. Im Blumenstillleben decken sie eine breite Skala von sensibel über expressiv bis repräsentativ ab. In der Klassischen Moderne, auf der Birgit Brandis fußt, spielen sie, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Nun kommen sie zurück.

Lauch, Artischocke, Dahlie, Roter Bewuchs, Distel, Iris, Sonnenhut – im hier gezeigten aktuellen Stand ihres Werkes (2022-2026) breitet Birgit Brandis eine reichhaltige Flora aus. Sie spielt dabei auf der Schnittstelle von dem, was sie selbst als Künstlerin in ihr Werk hineinlegt, und dem, was der Betrachter hineinsieht.

Angetreten und bekannt geworden ist Birgit Brandis mit Arbeiten, die von linearen spitzwinkligen oder wellenförmigen Farbverläufen beherrscht sind. Dass diese Gestaltungsweise keineswegs abgeschlossen ist, zeigen bei Zimmermann die ganz aktuellen Arbeiten „Y“ und „o.T.“

Holz als Bildträger

Birgit Brandis hat an der Akademie Karlsruhe freie Malerei bei Gustav Kluge studiert. Seit 2013 leitet sie die Abteilung Drucktechniken an der Kunsthochschule in Hamburg. Ihre Gestaltungsweise verbindet eine dominante der Malerei entlehnte Farbkraft mit einer mehr versteckten Formkraft der Grafik und mischt noch ein wenig Plastisches bei. „Zarte Scharten“ nennt sie diese Art des Machens. Die Blumen sind wohl Auslöser und zugleich Ergebnis.

Die Bildträger sind – ungewöhnlich in der zeitgenössischen Malerei – Holz- oder MDF-Platten. Seit Jahrhunderten ist Holz einerseits Bildträger für Malerei und andererseits Druckstock für Grafik. Birgit Brandis verwendet beide Arbeitsweisen. Sie schneidet feine Spuren ins Holz. Manche füllt sie mit Farbe, andere nicht. Die unbearbeiteten Flächen, die beim Holzschnitt drucken, bemalt sie meistens. Aus dieser im Grunde uneinheitlichen Verfahrensweise entsteht eine harmonische Textur, in der sich Holzstock und Farbe geradezu lyrisch verbinden.

Reliefartige Effekte

MDF-Platten kann man nicht einritzen. Einen reliefartigen Effekt erzielt Birgit Brandis hier durch das Übereinanderlegen von Farbschichten. Sie bilden einen wulstigen hautartigen Überzug und wirken robuster als auf den Holzplatten. Ihre Acrylfarben mischt Birgit Brandis vermutlich selbst an.

Die fertigen Bilder sind schön anzusehen. Die Farbbrillanz, die interessanten Strukturen, die immens fein ausgearbeiteten Details zeugen auch von einem technischem Können, wie es in der Gegenwartskunst keineswegs selbstverständlich ist.

Info

Galerie Peter Zimmermann, Leibnizstraße 20, Mannheim. Bis 2. Mai, Donnerstag und Freitag 13 – 18 Uhr, Samstag 11 – 14 Uhr .

