An frostigen Tagen frieren oft Bioabfälle am Boden und an den Seitenwänden der Biomülltonnen an. Obwohl die Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs (WBL) versuchten, den Tonneninhalt durch mehrmaliges Klopfen zu lockern, komme es vor, dass halbvolle Behälter zurückbleiben, teilt die Stadtverwaltung mit. Damit die Abfuhr auch bei anhaltenden Minustemperaturen effektiv durchgeführt werden könne, rät sie, Bioabfälle in der Küche abtropfen und antrocknen zu lassen, bevor sie dick in Zeitungspapier eingewickelt in die Biotonne gegeben werden. Alternativ hierzu könnten auch im Handel erhältliche Papiertüten verwendet werden.

Nur locker befüllen

Vom Kauf „kompostierbarer“ Biomüllbeutel sollte abgesehen werden, denn diese dürften nicht in die Tonne. Die Abfallberatung rät zudem, die eingewickelten Bioabfälle nur locker in die Tonne einzufüllen, da jedes Zusammendrücken die Leerung zusätzlich erschwere. Abhilfe gegen das Festfrieren schaffe auch das Auslegen der Biotonne mit Zeitungspapier oder Pappe. Die Biotonne sollte nach Möglichkeit an einem frostgeschützten Ort stehen und von dort aus am besten erst am Tag der Leerung an die Straße gestellt werden – nicht schon am Vorabend. Bleiben festgefrorene Abfälle bei der Leerung in der Tonne, besteht laut Stadtverwaltung kein Anspruch auf nachträgliche Entsorgung.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621 504-3455 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de.