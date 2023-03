Was haben ein Gurkenglas, eine Dose Mais, eine Plastiktüte, ein Orangensaftkarton und ein Rohr gemeinsam? Sie alle gehören nicht in die Biotonne. Der Anteil unerwünschter Materialien beträgt derzeit in Ludwigshafen zwischen fünf und sechs Prozent des Gesamtgewichts des Biomülls. Die Stadt will etwas dagegen unternehmen.

Nach wie vor zu viel unerwünschtes Material landet in der Biotonne – sei es aus Unwissenheit oder mit Absicht. Das ergab eine stadtweite Analyse, für die stichprobenartig vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) gesammelter Bioabfall untersucht wurde. Berücksichtigt wurden dabei auch unterschiedliche Wohnstrukturen: Ein- und Zweifamilienhäuser, drei- bis fünfgeschossige sowie fünf- und mehrgeschossige Wohngebäude.

Der Anteil an „falschem“ Müll in der Biotonne ist in Ludwigshafen nach Angaben der Bundesgütegemeinschaft Kompost höher als im Bundesdurchschnitt (drei Prozent). Dabei ist Bioabfall kein Abfall im klassischen Sinne, sondern eine wertvolle Ressource und ein wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft.

Informationskampagne

Der WBL beteiligt sich seit rund eineinhalb Jahren an der bundesweiten Kampagne „Kein Plastik in die Biotonne“. Auftakt der Kampagne in Ludwigshafen war im Oktober 2021. „Kein Plastik in die Bio-Tonne“, mit diesem Aufkleber auf den Drehtrommeln fahren zwei Müllfahrzeuge seitdem durch die Stadt. Infobroschüren und ein Aufkleber mit dem Spruch: „Trenn Dich hier und jetzt von Deiner Plastiktüte“ auf den rund 9000 Biotonnen soll die Bürger auf die Problematik hinweisen.

Anfang dieses Jahres wurde den Gebührenbescheiden die mehrsprachige Broschüre „Abfall trennen – Verantwortung zeigen“ mit einfach verständlichen Grafiken beigelegt. Auf der Internetseite www.ludwigshafen-diskutiert.de können vom 8. bis zum 15. März Fragen zum Thema Bioabfall gestellt werden. Damit hat der WBL ein umfangreiches Paket geschnürt, um die Bürger für das Thema zu sensibilisieren.

Appell an Bürger

„Die Bioabfälle in Ludwigshafen müssen aus Nachhaltigkeitsgründen und um der Bioabfallverordnung Folge zu leisten, reiner werden. Es geht darum, sogenannte Fehlwürfe erst gar nicht entstehen zu lassen“, appellierte Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) anlässlich des Internationalen Tags der Mülltrennung am Dienstag an die Vernunft der Menschen.

Man sei schon auf einem recht guten Weg, sagte WBL-Werkleiter Peter Nebel und führte weiter aus: „Ich bin verhalten optimistisch. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen.“ Dennoch gebe es Hoffnung: Der Kunststoffanteil in den Ludwigshafener Biotonnen liegt zwischen 0,4 und 0,8 Gewichtsprozent, damit unter dem Kontrollwert von einem Gewichtsprozent. Die vom WBL im Oktober 2022 und Februar 2023 in Auftrag gegebene Bioabfallanalyse wurde von der Infa GmbH und dem Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH durchgeführt und ausgewertet.

Jeder verzehrt fünf Gramm Plastik pro Woche

Der Ludwigshafener Biomüll landet bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), wo er zu Biogas und Kompost weiterverarbeitet wird. Beides ist allerdings nur so gut, wie das Ausgangsmaterial. Laut Nebel enthält der Bioabfall zu viele Störstoffe, wie Kunststoff, Glas und Metall. Dies hat zur Folge, dass der Sortierprozess aufwendiger und der Prozess der Kompostierung und Energiegewinnung durchkreuzt wird. Der Restmüll muss verbrannt werden, was zusätzliche Kosten zur Folge hat. Kopfzerbrechen verursachen vor allem das Mikroplastik im Kompost, welches Hunderte von Jahren überdauert, in die Flüsse, Seen und Weltmeere sowie und in die Nahrungskette des Menschen gelangt. Laut einer Studie des World Wild Fund for Nature (WWF) verzehrt jeder Mensch ungefähr fünf Gramm Mikroplastik pro Woche, was der Größe einer Scheckkarte entspricht.

Falsch sortierter Müll: Plastikbeute haben in der Biotonne nichts verloren. Foto: wbl

Den Müllsündern will der WBL im Laufe des Jahres an den Kragen gehen. Der Grund: die neuen Grenzwerte für Bioabfälle. Der Kunststoffgehalt und der Anteil anderer Materialien, wie beispielsweise Glas und Metall, bei Bioabfällen von Haushalten und Kleingewerbe soll künftig den Wert von einem Gewichtsprozent nicht überschreiten. Wird er überschritten, sind Entsorgungsbetriebe und Kompostanlagenbetreiber verpflichtet, Sichtkontrollen bei der Sammlung vorzunehmen, um den Anteil an Fremdstoffen zu senken.

Kontrollen ab April

Ab April wird der WBL deshalb die Biotonnen im Stadtgebiet vor der Leerung kontrollieren, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und dadurch die Reinheit sowie Qualität des Bioabfalls zu steigern. Dabei setzt der WBL auf das Verwarnsystem, das aus dem Fußball hinreichend bekannt sein dürfte. Im Zeitraum von Anfang April bis Mitte September zücken die Mitarbeiter „Gelb“. Der falsch befüllte Behälter wird mit einem gelben Aufkleber samt entsprechendem Hinweis versehen. Sanktionen hat dies noch nicht zur Folge. Ab September greift der WBL dann härter durch. Der rote Aufkleber auf der Tonne bedeutet, dass dieser wegen Fehlbefüllung nicht geleert wird und von der Müllabfuhr stehen gelassen wird.

In solchen Fällen gibt es verschiedene Möglichkeiten: Der Tonneninhalt kann nachsortiert werden und wird beim nächsten regulären Abfuhrtermin geleert. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine kostenpflichtige Sonderleerung beantragen. Wurde der Müll nachsortiert, wird er als Bioabfall entsorgt. Ohne Nachsortierung stuft man ihn als Restmüll ein, was eine höhere Entsorgungsgebühr zur Folge hat. Was aber darf in die Biotonne? Wer sich unsicher ist, kann die Abfallberatung der Stadt (0621 504-3455) anrufen. Übrigens: Auch die kompostierbare Kaffeekapsel oder Plastikbeutel haben in der Biotonne nichts zu suchen.