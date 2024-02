Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Where you wish you were“ heißt das Programm von Bill Laurance am Klavier und Michael League auf der Oud, dem Bass und der Gitarre beim BASF-Festival. Bekannt sind die beiden als Gründungsmitglieder von Snarky Puppy. Mit manchmal zarten, manchmal leidenschaftlichen Tönen verzauberten Laurance und League als Duo am Dienstag rund hundert Zuhörer und nahmen sie mit an Orte, an denen es hell, warm und friedlich ist

Wir sind zwei Kumpel in einem Auto auf einem Road-Trip“, erklärt Laurance bei der Zugabe. In St. Esteve in den katalanischen Pyrenäen geht es los. Das Stück lässt