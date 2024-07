Das Bildungswerk Hospiz Elias mit Sitz in Ludwigshafen lädt für Sonntag, 14. Juli, zu einer Stadtführung durch das Jüdische Worms ein. Die jüdischen Stätten in Worms sind zusammen mit jenen in Mainz und Speyer seit 2021 Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Die jüdischen Gemeinden dieser Städte waren im Mittelalter ein wichtiges Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit in Europa und sind als „SchUM-Gemeinden“ noch heute weltweit bekannt. „Synagoge und Friedhof in Worms sind immer einen Besuch wert“, sagt Dennis Marten, Bildungsreferent des Hospizes. „Eine fachkundige Gästeführerin wird uns bei der Entdeckungsreise durch das Jüdische Worms begleiten“, so Marten weiter.

„Es ist lohnenswert“

Mit dem Angebot möchte das Bildungswerk auf die Bedeutung jüdischer Kultur und Geschichte hinweisen. Jüdische Gemeinden existierten bereits lange vor der Verbreitung des Christentums in Europa und haben die europäische Geschichte immer mitgeprägt und mitgestaltet und tun dies auch noch heute. „Es ist lohnenswert, sich mit diesem wertvollen Erbe zu beschäftigen“, ist Marten überzeugt. Treffpunkt für die gemeinsame Fahrt mit dem Bus nach Worms ist um 14 Uhr das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, Gartenstadt. Die Stadtführung beginnt um 15 Uhr und dauert zirka zwei Stunden. Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze jedoch begrenzt. Anmeldung per E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de oder unter Telefon 0621 6355470.