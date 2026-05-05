Die Bildungsorganisation Zubaka stellt Ende Juli die Arbeit ein. Auch in Ludwigshafen und Mannheim unterstützte die Organisation Hunderte zugewanderte Schüler.

Die vor zehn Jahren ins Leben gerufene Bildungsorganisation Zubaka (Zukunftsbaukasten) beendet zum 31. Juli ihre Arbeit – auch in Ludwigshafen und Mannheim. Wie die gemeinnützige Organisation mitteilt, sehe sie trotz hoher Nachfrage und Wirksamkeit ihrer Programme keine Möglichkeit mehr, die Arbeit finanziell nachhaltig zu sichern. Öffentliche Mittel im Bildungsbereich seien stark zurückgegangen, der Wettbewerb um Stiftungsgelder habe sich verschärft. Zudem fehle es zunehmend an gesellschaftlicher und politischer Unterstützung für Themen wie Migration und Vielfalt. Die Organisation unterstützt benachteiligte Schüler beim Ankommen im deutschen Bildungssystem und hilft ihnen beim Deutschlernen und im Schulalltag.

„Wir hören nicht auf, weil unsere Arbeit nicht gebraucht wird – sondern weil es uns unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr möglich ist, sie zu finanzieren“, erläutert Zubaka-Geschäftsführerin Judith Michler. In Mannheim gab es knapp 90 Vorbereitungsklassen. in Ludwigshafen betreut Zubaka derzeit an der Goetheschule Nord (Nord/ Hemshof), der Wittelsbachschule (Süd) und der Erich-Kästner-Schule (Mitte) sieben Klassen mit insgesamt 120 Schülern. Zuvor war die Organisation an weiteren Schulen aktiv, unter anderem an der Gräfenauschule im Hemshof. Die laufenden Projekte werden bis Ende des Schuljahres abgeschlossen, anschließend wird der Betrieb geordnet eingestellt. Schon 2024 musste Zubaka mehrere Standorte wegen fehlender Förderung schließen.

Zubaka arbeitete in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg – seit 2021 auch im Raum Rhein-Neckar. Erst im Dezember erhielt die Organisation das Phineo-Wirkt-Siegel. Bundesweit erreichte das Projekt mehr als 8400 Schüler in über 400 Klassen. In Ludwigshafen und Mannheim erreichte das Angebot an Schulen wie der Gräfenauschule oder der Schillerschule insgesamt 1800 Schüler. In Ludwigshafen wurde die Bildungsorganisation von der BASF, der Bürgerstiftung und der Metropolregion Rhein-Neckar gefördert. Im Schuljahr 2023/2024 unterstützte die BASF sieben Zubaka-Klassen an Ludwigshafener Grundschulen.