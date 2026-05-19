Unter dem Motto „KommWeiter“ laden die Agentur für Arbeit Ludwigshafen und das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen am Donnerstag, 21. Mai, zu einer Bildungsmesse in den Pfalzbau Ludwigshafen ein. Das teilte die Agentur für Arbeit mit.

Die Veranstaltung läuft von 10 bis 14 Uhr und richtet sich an Menschen, die sich beruflich weiterbilden, neu orientieren oder einen Berufsabschluss nachholen möchten.

Nach Angaben der Veranstalter präsentieren rund 40 regionale Bildungsträger ihre Angebote zu Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung. Außerdem stehen Mitarbeitende der Arbeitsagentur und des Jobcenters für Fragen rund um berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Begleitend zur Messe sind mehrere Vorträge geplant. Themen sind unter anderem Weiterbildung als Chance für die berufliche Zukunft, die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, Gesundheitsaspekte bei beruflichen Veränderungen sowie Qualifizierungsangebote.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sowie eine Übersicht der teilnehmenden Bildungsträger gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/kommweiter.