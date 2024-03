Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt für Freitag, 15. März, zu einem Tag der offenen Tür in ihre Bildungsakademie in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim-Wohlgelegen ein. Unter dem Titel „Handwerk im Rampenlicht“ öffnet die Bildungsstätte ab 14 Uhr.

Die Besucher erwartet nicht nur der Blick in die Werkstätten, sondern laut Ankündigung auch ein vielseitiges Programm, das insbesondere jungen Menschen in der Berufsorientierung sowie deren Eltern einen Einblick in verschiedene handwerkliche Zweige geben soll. „Handwerk im Rampenlicht“ verbinde Ausprobieren und Zuschauen mit Informieren und Aktionen in einem Event, bei dem ab 18 Uhr DJ Febo auflegt.

Angeboten werden an diesem Tag Mitmach-Aktionen in den Werkstätten. Bei den Friseuren werden unter anderem Flechttechniken gezeigt und Haare über Kamm und Schere geschnitten. Bei den Metall-Berufen werden Fräsmaschinen vorgeführt und erklärt. Dies ist eine der Werkstätten der Bildungsakademie, in der digitale Technik bereits bei der Ausbildung umgesetzt wird: So erlaubt eine VR-Brille Besuchern, eine virtuelle Schweißnaht zu simulieren.

Sie können sich weiterhin über Berufe aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima sowie Schreinerei, Konditorei, Elektrotechnik, Fliesenlegen, Mauern und Kfz informieren. Zudem wird bei „Handwerk im Rampenlicht“ ein „Azubi-Speed-Dating“ angeboten. Acht Betriebe sind in der Bildungsakademie vor Ort und stehen Rede und Antwort. Um 14.30 Uhr findet zudem die Preisverleihung des Wettbewerbs beim Handwerk auf der Messe „Jobs for Future“ statt.