Nur wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag ist der Frankenthaler Bildhauer Erich Sauer nach längerer Krankheit verstorben.

Er war ein ebenso streitbarer wie zeitkritischer Künstler, der es mit seinen in Bronze gegossenen Botschaften zu internationalem Ruhm und Ansehen gebracht hat. Seine zum Teil monumentalen, meterhohen und tonnenschweren Werke waren in Paris und Jerusalem ebenso ausgestellt wie in Berlin und St. Petersburg. Auch in der Begegnungsstätte in Auschwitz ist er mit seiner Skulptur „Drei Weltreligionen“ präsent. Sauer, der eine solide handwerkliche Ausbildung absolvierte, war Meisterschüler von Marcello Mascherini in Salzburg und hat in späteren Jahren unter anderem die Sommerakademie in der Frankenthaler Partnerstadt Strausberg geleitet. Sein künstlerischer Nachlass umfasst mehr als 400 Werke, die eine unverkennbare Handschrift tragen – abstrakt, reduziert und provokant. Entstanden sind sie in seinem Atelier, wo auch regelmäßig prominente Besucher ein- und ausgingen. Sauer hat im wahrsten Sinn des Wortes stets heiße Eisen angepackt und sich damit nicht nur Freunde geschaffen. Das Verhältnis zu seiner Heimatstadt, in der er auch als Kunstlehrer am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation wirkte, war zeitlebens angespannt, weil er sich nicht angemessen anerkannt fühlte. Das Land Rheinland-Pfalz würdigte sein Schaffen mit der Verleihung der Max-Slevogt-Medaille. Außerdem ernannte ihn die Uno zum „Künstler des Friedens.“