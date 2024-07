Bei einer Explosion mit Folgebrand im Stammwerk der BASF in Ludwigshafen sind am Montagmittag 18 Mitarbeiter leicht verletzt worden. Nach Angaben des Chemiekonzerns wurden die Verletzten in der Werksambulanz versorgt. Alle Mitarbeiter hätten am Nachmittag die Ambulanz wieder verlassen können, teilte die BASF weiter mit.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Moray Eine Rauchsäule stand über der Stadt. Foto: Bandomir Die Rauchsäule nach der Explosion war auch vom Hauptbahnhof aus zu sehen. Foto: snr Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Foto: Moray Die betroffene Anlage sei heruntergefahren und gesichert worden, so die BASF. Foto: Moray Anwohner waren beunruhigt wegen der Qualmwolke. Foto: Bandomir Foto 1 von 6

