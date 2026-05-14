Die Polizei hat am Mittwoch bei Schwerpunktkontrollen in Ludwigshafen zahlreiche Verstöße im Verkehr festgestellt. Nach Angaben der Beamten überprüften Einsatzkräfte insgesamt 158 Fahrzeuge. Sie stellten dabei 93 Verstöße fest, darunter zehn Straftaten. In 21 Fällen hatten Autos unzulässige technische Veränderungen, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei zwei Fahrern ergaben sich Hinweise auf kürzlich konsumierte Betäubungsmittel. Zudem stellte die Polizei bei einem Fahrer einen offenen Haftbefehl fest. Einsatzkräfte brachten den Mann in die JVA Frankenthal. An den Kontrollen waren Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, des Polizeipräsidiums Koblenz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik beteiligt.