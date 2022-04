2000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr in Mannheim ein Unfall zwischen zwei jungen Motorradfahrern verursacht. Eine 20-jährige Honda-Fahrerin befuhr den rechten Fahrstreifen in der Röntgenstraße von der Feudenheimer Straße kommend. Ein 18-jähriger Fahrer einer Suzuki erkannte zu spät, dass die Bikerin abbiegen wollte und abbremste. In der Folge fuhr der Suzuki-Fahrer auf die andere Maschine auf und touchierte sie. Keiner der Beteiligten kam zu Fall. Durch die Kollision wurden beide Biker dennoch leicht verletzt. Die Honda-Fahrerin wurde zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.