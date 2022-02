Ein Motorradfahrer, der am Donnerstag mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Friesenheim unterwegs war, ist der Polizei entwischt. Gegen 16.15 Uhr lenkten laute Motorengeräusche eine Polizeistreife in der Brunckstraße auf zwei Biker, die mit rasantem Tempo in Richtung Stadtmitte brausten. Als die Beamten die beiden Motorradfahrer an der Ampelkreuzung Brunckstraße/Rottstückerweg kontrollieren wollten, fuhr einer der beiden mit einem Wendemanöver über die Bahngleise hinweg und flüchtete. Er trug schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm. Der zweite Fahrer, ein 21-Jähriger, blieb stehen und räumte ein, zu schnell gefahren zu sein. Es habe sich aber nicht um ein „Rennen“ gehandelt, versicherte er. Die Maschine des 21-Jährigen wie auch sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, der geflüchtet ist. Kontakt unter Telefon 0621 963-2222.