Bei einem Unfall in Ludwigshafen-Süd in der Von-Weber- an der Einmündung Lisztstraße ist laut Polizei am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 78-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er war mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammengeprallt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.