Er war eine treue Seele, bis zuletzt: Mit 85 Jahren ist Peter Taubert überraschend gestorben. In Erinnerung bleibt er als Bier-Botschafter und Vater legendärer Bierfeste in der Stadt.

Bis zuletzt ist der Maudacher Morgen für Morgen „zum Udo“ gefahren, dem Wirt des „Petri Heil“ an der Blies. Wer wissen wollte, was sich im Stadtleben abspielt, musste sich auf eine Tasse Kaffee dazusetzen und dem wandelnden Lexikon der Kommunalpolitik zuhören. Wenn Taubert zusammen mit Ehefrau Brigitta – mit der er 60 lange und glückliche Jahre verheiratet war – eine seiner geliebten Busreisen in den Süden unternahm, saß er kaum in seinem Sessel, schon wurde er vom Bekannten eines gemeinsamen Bekannten angesprochen.

Bekanntschaften hat der gebürtige Apoldaer, der noch vor dem Mauerbau in den Westen übergesiedelt war, auch lange nach seiner Pensionierung als Verkaufsleiter der Henninger-Brauerei gepflegt. Taubert war einer der letzten Überlebenden des Presse-Kegelclubs „Kiesewetter“. Er war spendabel, nicht nur mit Freibier, sondern auch mit zwei legendären Festen, die er der Stadt geschenkt hat: das Knödelbrunnenfest in der Bismarckstraße und das erste groß aufgezogene Oktoberfest.

Die anonymere Kommunikation per E-Mail oder Whatsapp hat er bis zuletzt strikt abgelehnt. Peter Taubert war ein Mann des direkten, gepflegten, kultivierten Worts von Angesicht zu Angesicht. Zum Geburtstag wurde telefoniert, nicht gemailt. Neben seiner Frau und zwei Söhnen hinterlässt er bei vielen Ludwigshafenern viele dankbare Erinnerungen.