In der einen Hand eine Bierflasche und in der anderen das Mobiltelefon – so traf eine Polizeistreife am Montagabend einen Autofahrer an, den sie gegen 22.30 Uhr in der Raschigstraße ( Gartenstadt) einer Kontrolle unterzog. Aufgefallen war der 38-Jährige den Beamten zuvor in der Bruchwiesenstraße wegen eines defekten Abblendlichts. Laut Bericht reagierte der Autofahrer nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und fuhr zunächst weiter. Erst an einer roten Ampel in der Raschigstraße blieb er stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Er wurde anschließend zur einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.