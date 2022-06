Am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr hat ein Unbekannter unweit des Mannheimer Schlosses eine Bierflasche gegen das Fahrerhaus einer Straßenbahn der Linie 7 geworfen, die von Ludwigshafen kommend in Richtung Paradeplatz unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilt, durchschlug die Flasche die Scheibe. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer wurde aber nicht getroffen. Auch sonst wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Nach Auswertung der Spuren und Abschluss der Ermittlungen erfolgt Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621 174-3310, in Verbindung zu setzen.