Ein betrunkener 46-Jähriger hat am Montagabend laut Polizei mit mehreren Bierdosen auf eine 26-Jährige im Bereich der Bismarckstraße (Innenstadt) geworfen. Die 26-Jährige konnte sich in einen nahegelegenen Drogeriemarkt retten und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, schrie der 46-Jährige lautstark im Drogeriemarkt herum und bespuckte die 26-Jährige. Da er keine Ausweisdokumente bei sich hatte, wurde der Mann zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er identifiziert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,73. Die Nacht musste der 46-Jährige in einer Zelle verbringen.