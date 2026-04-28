Auf einmal war ein Schwarm Bienen im Kirschbaum. Imker Jonathan Gayer kam und half. Er gibt Tipps, was man tun kann, wenn sich Maja und Co. im Garten niederlassen wollen.

Nicht schlecht gestaunt hat Michael Patzelt, als er vor Kurzem einen Blick in Nachbars Garten geworfen hat. Da hing tatsächlich ein Bienenschwarm in einem Kirschbaum. „Faszinierend“, sagt Patzelt der RHEINPFALZ. Der begeisterte Hobbyfotograf hat die Bilder zu der Geschichte zur Verfügung gestellt. Einfach so hängenbleiben konnten die Insekten aber selbstverständlich nicht.

Also musste ein Fachmann ran. Jonathan Gayer aus Mutterstadt ist Berufsimker, kennt sich folglich sehr gut aus mit Maja, Willi und Co. Überraschend war das Bild, das sich ihm im Nachbarort geboten hat, nicht. „Jetzt ist gerade Schwarmzeit“, klärt er auf. Das ist für ihn ein ganz natürlicher Vorgang. „Die alte Königin verlässt sozusagen ihr Volk, gründet einen neuen Schwarm und macht sich mit diesem neuen Volk auf die Suche nach einer neuen Behausung.“

In der freien Natur sei das in der Regel eine Baumhöhle, erklärt Jonathan Gayer. „Jetzt gibt es allerdings kaum noch Baumhöhlen. Als Ausweichquartiere nehmen Bienen daher gerne mal Rollladenkästen“, erläutert der 34-Jährige. 2008 habe er hobbymäßig mit der Imkerei begonnen. Seit fünf Jahren sei er als Berufsimker tätig. Acht verschiedene und regionale Honigsorten produziere er über das Jahr.

In der Regel sei es die Aufgabe des Imkers, aufzupassen, wie groß die einzelnen Bienenvölker werden, erklärt Gayer weiter. Würden sie nämlich zu groß, sollte der Imker selbst Hand anlegen und einen Teil des Volkes in einen neuen Stock bringen. „Ansonsten sagen die Bienen von sich aus, dass es ihnen in ihrer Behausung zu eng ist und machen sich auf die Suche nach einer neuen Unterkunft.“ 40.000 bis 50.000 Bienen, das sei die Maximalgröße für ein Volk. „Die Königin legt etwa 2000 Eier am Tag. Irgendwann wird’s dann einfach zu eng.“

Den Schwarm in Limburgerhof schätzt Jonathan Gayer auf etwa 10.000 Bienen. „Das waren etwa 1,5 bis zwei Kilogramm. Ganz ordentlich.“ Er habe die Bienen zunächst mit etwas Wasser besprüht, damit sie nicht den Drang verspürten, fortzufliegen. So habe er außerdem die Chance, mehr Bienen zu erwischen. Dann habe er sie vorsichtig in einen Eimer bugsiert und aus dem Eimer auf neues Wabenmaterial gesetzt.

Im Prinzip bräuchte er nur die Königin erwischen und in den neuen Bienenstock setzen. Aufgrund der Pheromone, die diese verbreite, würden die anderen Bienen alsbald folgen. „So habe ich gehofft, dass die Königin in der Mitte dieser Traube sitzt“, sagt Jonathan Gayer. Er habe deswegen auch gar nicht die gesamte Bienentraube vom Baum abgemacht. Einen Teil habe er drangelassen. Nach Sonnenuntergang sei er dann noch mal nach Limburgerhof gekommen und habe nachgeschaut, ob alle Bienen im neuen Stock seien. „Das waren sie.“

Also habe er den Bienenstock verschlossen und mitgenommen, zu seinen etwa 70 Völkern ein weiteres hinzugefügt. Auf die von Bildern bekannten Schutzhandschuhe oder Kopfbedeckung mit Schleier verzichtete Gayer bei seiner Aktion. „Ich weiß, wie man mit Bienen umgeht. Außerdem sind die meisten ohnehin auf friedlich gezüchtet.“ Und wenn man nicht hektisch werde, würden einen die Bienen auch nicht stechen.

Solch eine Aktion gehöre für ihn mittlerweile zum Alltag. Erst recht in der Schwarmzeit, die gerade begonnen habe. Pro Jahr bekomme er einige Anrufe bei solchen Schwärmen. „Das macht Spaß, weil es einfach auch ein Spektakel ist. Aber es ist auch ein riesen Aufwand, weil mir dadurch Zeit mit meinen eigentlichen Bienenvölkern verloren geht.“ Gayer ist nach eigener Auskunft mit seinen Bienen in der ganzen Vorderpfalz unterwegs. Zurzeit stünden die Völker in Kirsche und Raps. Später kämen Akazie, Linde und Esskastanie dran. Er könne aber verstehen, dass jemand, der nicht mit Bienen arbeitet und so ein riesiges Volk im Garten sieht, bei einem Imker anrufe.

Falls jemand einen Bienenschwarm im Garten hat, gibt Jonathan Gayer noch ein paar Tipps: „Ruhe bewahren, nicht panisch werden, einen Imker anrufen. Im Internet findet man in der Regel einen Imkerverein in der Nähe.“ Auch kleinere Imker könnten helfen. Auch der Faktor Zeit spiele eine Rolle. „Am besten sofort bei der Entdeckung Bescheid sagen. Und ein Bild mitschicken, auf dem zu sehen ist, wo der Schwarm hängt. Der Imker muss wissen, ob er eine Leiter braucht.“ Auf keinen Fall sollte man ein paar Tage warten. Dann seien die Bienen womöglich schon in besagten Rollladenkasten eingezogen. „Und bitte nichts dagegenwerfen, nicht mit dem Wasserschlauch abspritzen.“

Dem Volk, das Gayer aus Limburgerhof geholt hat, gehe es übrigens gut. „Es hat schon angefangen, Waben zu bauen. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt reinschauen würde, würde ich schon frische Eier sehen.“