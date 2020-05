Der Gemeindepädagogische Dienst (GPD) Bildung und Kultur der protestantischen Kirche „Am Lutherplatz“ bietet für Freitag, 5. Juni, 18.30 Uhr, eine „Biblische Weinprobe“ online an: Motto: Der Wein erfreut des Menschen Herz. Für die Weinprobe angeboten wird ein Probierpaket mit drei Weinen eines Weinguts aus der Pfalz. Pünktlich einloggen zu diesem Zoom-Meeting kann man sich auf dem heimischen Computer oder Tablet. Verknüpft ist diese Weinprobe mit amüsanten und nachdenklichen Gedanken aus der Bibel und so manchem Wissenswerten. „Akribische Wesen haben gezählt und kamen auf nicht weniger als 176 Textstellen in der Bibel, in denen es um Wein geht“, heißt es weiter in der Ankündigung. Anmeldungen nimmt bis 1. Juni Bärbel Bähr-Kruljac an, per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de. Bei ihr gibt’s weitere Informationen.