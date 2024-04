Rut und Noemi, Maria und Marta, Maria Magdalena und die Frau aus Kanaan – diese biblischen Frauengestalten, ihre Biografien und ihre Stärke stehen im Mittelpunkt einer vierteiligen Online-Veranstaltungsreihe, zu der die Akademie für Frauen im Heinrich-Pesch-Haus einlädt. Die Reihe beginnt am Dienstag, 23. April. Martina Patenge, geistliche Begleiterin und Exerzitienleiterin, stellt den Teilnehmerinnen diese ausgewählten biblischen Frauengestalten vor. Mit Impulsen, Austausch und Übungen werden die Frauengestalten und ihr Halt im Leben, ihre Stärke und ihre Entscheidungskraft in herausfordernden Situationen erkundet. In der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 23. April, geht es am Beispiel von Rut und Noemi um Frauensolidarität für eine bessere Zukunft. Am 7. Mai geht es um die Frau aus Kanaan – jene unbekannte Frau, in der Jesus seine Lehrmeisterin findet. „Aktiv oder kontemplativ – ist das die Frage?“ heißt es am 14. Mai, wenn Maria und Marta im Mittelpunkt stehen. Die Online-Veranstaltungsreihe endet am 21. Mai mit Maria Magdalena, die als erste die Auferstehung Jesu verkündete.

Alle Veranstaltungen finden von 19 bis 20.30 Uhr statt und können einzeln oder gemeinsam gebucht werden. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Termin und 40 Euro für alle vier Termine. Eine Anmeldung im Netz unter heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen ist erforderlich. Für das Online-Seminare wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Online-Seminar wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.