Nao, den humanoiden Roboter der Stadtbibliothek, haben sechs Studierende des Masterstudiengangs „Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science & Consulting“ der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in einem gemeinsamen Projekt mit der Stadtbibliothek für den Büchereieinsatz optimiert. Der Lohn: Die Gruppe gehört zu den Siegern beim „Team Award Information Professionals“ (TIP) der Bibliothekswissenschaften. Wie die Hochschule weiter mitteilt, war es das Ziel, die Effizienz und Verfügbarkeit bibliothekarischer Dienstleistungen durch den Einsatz von Robotik- und Künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern.

Dabei kümmerten sich die Studenten um die allgemeine Medienberatung und die Auskunft über die Verfügbarkeit und den Standort von Medien in der Bücherei. Dafür wurde Nao etwa an die Bibliothekssoftware Bibliotheca und an ChatGPT angebunden. Im Anschluss hat sich das Team für den Nachwuchspreis TIP beworben, der jährlich unter anderem von einer Fachzeitschrift und der Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge vergeben wird. Als Prämie erhielten die Studenten 800 Euro.