Kommt ein Biber ins Dorf – das ist nicht der Beginn eines schlechten Witzes, sondern wirklich passiert. Warum der Nager im Ort gelandet ist, gibt Rätsel auf.

Stellen Sie sich vor, Sie sind nachts auf dem Weg nach Hause, freuen sich vielleicht auf ein paar ruhige Minuten auf der Couch und einen Absacker. Doch dann läuft Ihnen mitten im Dorf ein Biber über den Weg. Gibt’s nicht, sagen Sie? Doch das gibt’s.

Kai Leister aus Mutterstadt war vor Kurzem gegen 23.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als ihm ein Tier auffiel, das sich auf der Straße herumtrieb. Genauer gesagt ist es auf dem Gehweg entlang der Speyerer Straße herumgelaufen. Leister hat es nach eigener Schilderung zuerst für ein Nutria gehalten. „Dann habe ich mir gedacht, dass das Tier doch ein bisschen groß ist für ein Nutria und bin direkt umgedreht.“

Als Naturwissenschaftler – Kai Leister hat gerade seine Promotion in Biologie geschrieben – hatte der Mutterstadter auch ein persönliches Interesse an dem Nagetier, das sich tatsächlich als Biber entpuppte. „Er war relativ gemütlich unterwegs“, berichtet Leister über die Begegnung mit dem Vierbeiner.

Eine Frau, die ebenfalls schon vor Ort gewesen sei, und er seien neben dem Tier hergelaufen. Für ihn sei es die erste Begegnung mit einem Biber gewesen, sagt Kai Leister. „Ich habe mich noch gewundert, wie er nach Mutterstadt in den Ort kommt“, sagt er. Einen Biber in freier Wildbahn zu sehen, das sei schon beeindruckend gewesen. Doch irgendwann sei der Nager in ein Wohngebiet abgebogen und schließlich in einer Seitengasse verschwunden. Die alarmierte Feuerwehr sei da noch nicht vor Ort gewesen.

Beim Anruf aus der RHEINPFALZ-Redaktion ist Hartmut Kegel (FWG) skeptisch. „Sicher, dass es ein Biber ist?“, fragt er. Und wie das so ist, schleicht sich dann doch ein kleiner Restzweifel ein, obwohl es anhand der Form des Schwanzes eigentlich klar zu erkennen ist. „Na ja, zu 99,999999 Prozent.“ Doch ein paar Minuten später und nach dem Studium der Bilder, die Kai Leister zu später Stunde von dem Tier aufgenommen hat, ist auch der Beigeordnete der Gemeinde Mutterstadt überzeugt: Da hat sich ein Biber in den Straßen des Ortes herumgetrieben.

„Es ist ein Biber. Ein noch etwas kleines Exemplar. Und er hat einen Teil des Schwanzes verloren“, sagt Kegel im RHEINPFALZ-Gespräch. Auf den Bildern ist tatsächlich genau zu erkennen, dass das Tier schon einen Teil seines markanten Schwanzes eingebüßt hat. Vielleicht bei einem Kampf mit einem Artgenossen?

Dass es das Tier bis in den Ort verschlagen hat, wundert Hartmut Kegel. „In dem Gebiet ist kein Fließgewässer, wo er sich niederlassen könnte. Vielleicht war er auf Wanderschaft.“ Marder und Iltis gebe es selbstverständlich im Ortsgebiet. Aber einen Biber? Seit etwa vier, fünf Jahren befasst sich Kegel nach eigener Aussage mit dem Biber. Nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch in seiner Eigenschaft als Beigeordneter, weil es nämlich auch auf der Gemarkung von Mutterstadt einen Biber gibt, der sich hier niedergelassen hat. In der Nähe des Pfalzmarkts habe er einen hohen Damm gebaut, sagt Kegel.

Doch ähnlich wie zum Beispiel in Maxdorf, war man auch in Mutterstadt nicht nur begeistert über den tierischen Bewohner. Denn dieser habe seinen Damm ausgerechnet in einem für den Wasserabfluss notwendigen Graben gebaut. In Absprache mit den Behörden dürfe man diesen abschleifen, also verkleinern. Diese Aufgabe habe der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach übernommen, berichtet Hartmut Kegel.

„Im Ort und direkt um den Ort herum kann er kein Fließgewässer finden“, ist Kegel überzeugt. Und die Gräben seien auch zum Großteil trocken. „Es ist schon eine Besonderheit, dass er innerhalb von Wohnbebauung angetroffen worden ist.“

Sollte man im Ort einen Biber sehen, dann rät Hartmut Kegel: „Nichts machen, in Ruhe lassen.“ Sollte sich der wasseraffine Nager in einen Garten schlagen und sich dort vielleicht sogar in einem Teich verschanzen, auf jeden Fall die Ordnungsbehörde verständigen. „Man darf ihn auf keinen Fall anfüttern. Man sollte auch nicht versuchen, ihn selbst einzufangen“, warnt der dritte Beigeordnete. Normalerweise seien die Tiere allerdings auch sehr scheu.

Den Biber in der Nähe des Pfalzmarkts habe er schon selbst gesehen, sagt Hartmut Kegel. Das Tier habe einen großen Baum angenagt, der, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen worden wären, auf eine Halle des Gemüsegroßmarkts hätte kippen können. Etwa alle vier Wochen schaue er persönlich nach, wie es um den Damm stehe, sagt Kegel. „Er ist schon fleißig, gibt aber jetzt Ruhe.“ Mal schauen, ob das auch für den Biber im Ort gilt.