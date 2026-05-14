Die ganz große Erneuerung ist es noch nicht. Zum Vatertag hat das Herzogenriedbad in Mannheim noch ohne überdachten Kombi-Planschspaß die Freibadsaison eröffnet.

Von Sparmaßnahmen ist der sommerliche Freizeitbetrieb nicht betroffen. Im Gegenteil: Die Stadt sucht noch Saisonkräfte für an Wasser wie an Land, um vorübergehende Schließungen wie im Vorjahr zu vermeiden.

Zum Auftakt ist einem eher nach Bibbern statt Baden zumute. Die Temperaturen sind pünktlich zu den Eisheiligen nochmals auf 11 Grad gesunken. „Im Wasser ist es wärmer als draußen, es hat 25 Grad“, verrät Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer, (SPD) und wagt doch nicht den Sprung ins Nass, kommt im Mantel zur Pommes-PK (wie sich die Pressekonferenz kurz vor Badestart nennt), bei der sich zumindest die Fritteuse im Kiosk aufwärmen darf.

150.000 Besucher pro Saison

Vom künftigen Hallenbad schwappt verlässlich etwas Baulärm rüber. Vom Zehn-Meter-Turm aus lassen sich sogar die Handwerker bei der Arbeit erspähen. Nicht wie zunächst geplant zur Sommersaison 2026, sondern zum Winter 2027 wird das neue Vorzeige-Hallenbad seine Pforten öffnen. Bis dahin ist im Herzogenriedbad (HRB), dem größten Freibad Mannheims, alles beim Alten: Die orangefarbene Rutsche und Duschpilz warten im (noch) ruhigen Wasser auf erste Besucher. Die großen Bäume spenden Schatten, sofern die Sonne scheint. Alles ist sauber, gepflegt, die Wiesen kräftig grün und aufgeräumt.

Blick auf die Anlage. Foto: Marco Partner

„Wir zählen 150.000 Badebesucher pro Saison, allein im Herzogenriedbad“, verweist Eisenhauer auf die große Bedeutung der kleinen Urlaubsoasen vor der Haustür. „Die Bäder sind insgesamt gesehen unsere größte Freizeiteinrichtung. Die Bäderlandschaft ist aber auch wichtig für Schulen und Vereine. Personal wird gebraucht, die Ausbildung zum Bäderfachangestellten ist ein wichtiger Beruf, der wie viele andere um Nachwuchs zu kämpfen hat“, betont Eisenhauer.

Mit einem festen Personal von 85 Mitarbeitern für die vier Freibäder und das Gartenhallenbad Neckarau startet man in die Saison. „Hinzu kommt die Unterstützung durch Saisonkräfte für die Bereiche Kasse, Reinigung und Rettungsschwimmer. Personalgewinnung ist immer eine Herausforderung, insbesondere die Fachangestellten und Meister für Bäderbetriebe sind doch sehr rar gesät. Für Saisonkräfte sind wir noch in Bewerbungsgesprächen“, blickt Lena Lawinger, Leiterin der Mannheimer Bäder, insgesamt sehr optimistisch auf die Saison.

Wegen Personalmangels geschlossen

Im vergangenen Jahr musste das Freibad Sandhofen wegen Personalmangels eine Woche lang schließen. Diesmal behält man es sich vor, das Schwimmbad im Norden Mannheims täglich erst ab 13.30 Uhr zu öffnen. „Um eine Schicht am Tag zu sparen, noch sind wir da aber im Entscheidungsprozess“, verrät Lawinger.

Eine zusätzliche Aufgabe kommt für die Mitarbeiter hinzu: die Einhaltung des Nichtraucherschutzes. Den Zigarettenkonsum in Freibädern werde man nicht ganz verbieten, aber Raucherzonen einrichten, die weit weg von Kinderbecken und Badebetrieb sind. „Wir werden in der Praxis schauen, wie es aufgeht und sonst nachbessern“, so die Leiterin.

„Nachgebessert“ wurde auch am Preis: Der Einzeleintritt fürs HRB wurde von 4,50 auf 5,50 Euro angehoben, auch in den anderen Freibädern (Rheinau, Sandhofen, Carl-Benz-Bad) gibt es einen Anstieg um 25 Prozent. Die Saisonkarte liegt nun bei 155 Euro (zuvor 120). Ob sich die steigenden Preise in sinkenden Besucherzahlen bemerkbar machen. „Entscheidender wird das Wetter sein“, ist Eisenhauer überzeugt, und hofft, dass ab nächste Woche wieder die Sonne scheint.

Im Mai 1956 eröffnet

Erste Stammgäste hätten bei der Saisonkarte schon zuvor zugegriffen. „Denen ist das Wetter egal“, weiß Schwimmmeister Marco Magin, der beruflich bereits in seine 40. Badesaison geht, dass der Schwimmbadbesuch mehr ist als Abkühlung und Bahnen ziehen. Nämlich ein festes Ritual, mit Wiedersehen, Erinnerungen und den „besten Pommes der Welt“. Die gelben Kartoffelstifte frittiert seit 2017 Birsena Tezcan, die nun jeden Tag im Kiosk steht. „Ich mag es, wenn die Kinder happy sind, es ist positiver Stress“, sagt sie. Und so ganz nebenbei geht das Herzogenriedbad ins Jubiläumsjahr. Am 20. Mai 1956 würde das älteste Freibad Mannheims eröffnet. „Auch damals soll es ein kalter Tag gewesen sein“, sagt Magin. Vielleicht ja ein gutes Omen ...

Am Pfingstwochenende sollen die anderen Schwimmbäder der Stadt mit der Eröffnung nachziehen.