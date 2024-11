Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen kündigt an, an Infoständen im Stadtgebiet weitere Unterschriften gegen den Bau der geplanten Helmut-Kohl-Allee zu sammeln. Dies geht aus einer Mitteilung der BI hervor. „Wir haben innerhalb einer Woche weitere 300 Unterschriften aus Ludwigshafen bekommen und werden unsere Unterschriftenaktion erfolgreich zu Ende führen“, heißt es darin. Insbesondere gehe es der BI darum, dass 865 Millionen Euro nur für ein Autostraßenprojekt ausgegeben werden sollen „und kein Cent für den ÖPNV, der in Ludwigshafen und Umgebung darniederliegt“, wie es in der Mitteilung heißt. Am Samstag, 9. November, stehe man von 12 bis 14 Uhr auf dem Bernhard-Timm-Platz im Hemshof und am Samstag, 16. November, von 15 bis 17 Uhr vor dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz. Mehr Infos zur BI im Netz unter www.bilelu.de/stadtstrasse.html.