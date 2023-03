Die Bürgerinitiative (BI) für ein Lebenswertes Ludwigshafen lädt für Samstag, 1. April, 11 bis 13 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Berliner Platz ein. Anlass ist der europaweite „Housing Action Day 2023“. Dabei sei jeder willkommen, der eine demokratische Stadtentwicklung will, die den Bedürfnissen der Bewohner und der Umwelt diene statt der Rendite von Investoren. Der Protest richte sich gegen die überall stattfindende Mietpreisexplosion und den Notstand an bezahlbaren Wohnungen. Die BI will diesen Tag nutzen, um die Ludwigshafener Bau- und Wohnungsprobleme zur Sprache zu bringen, die noch verschlimmert würden durch den ruinösen Sparzwang der Kommunalaufsicht ADD.

„Spardiktat stoppen“

Die BI fordert unter anderem den Stopp des Spardiktats der ADD, ein Entschuldungsprogramm für Ludwigshafen und wendet sich gegen einen sozialen und kulturellen Kahlschlag in der Stadt. „Wir wollen eine lebenswerte Stadt für alle“: Das bedeute auch ein Ende des Verkaufs von städtischem Boden und Immobilien an profitorientierte Investoren. Motto: „Boden behalten – Ludwigshafen gestalten!“ Ferner setzt sich die BI für eine verbindlichen Quote von mindestens 25 Prozent an günstigem Wohnraum in allen künftigen Bauprojekten in Ludwigshafen ein und lehnt das „Metropol“-Hochhausprojekt am Berliner Platz ab. Näheres zur BI findet man im Netz unter https://bilelu.de/.