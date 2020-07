An der BG Klinik in Ludwigshafen gibt es nun eine neu gegründete Abteilung für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin. Sie hat am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen und geht aus dem „Centrum für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin“ hervor, das im Dezember 2015 gegründet worden war.

„Die Abteilungsstruktur ist eine logische Weiterführung unserer schon jetzt zentral gebündelten Aktivitäten im Bereich der Rettungs- und Notfallmedizin“ sagt Privatdozent Matthias Münzberg, leitender Arzt der Abteilung und zugleich Ressortleiter Medizin an der BG Klinik. Er erläutert die Neuerung: „Wir verbessern damit die Zusammenarbeit aller an der Notfallversorgung beteiligten Bereiche der Klinik und optimieren die Schnittstellen. Die Patientenversorgung aus einer Hand – von der Unfallstelle über die Notaufnahme bis in den OP hinein und dies an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr – steht im Vordergrund.“

Mit der Gründung einer Abteilungsstruktur setzt die Klinik eigenen Angaben zufolge die Vorgaben des 2018 gefassten Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über Notfallstrukturen in Krankenhäusern um. Ein wesentlicher Aspekt war dabei die Schaffung einer Zentralen Notaufnahme, die über eine eigenständige Leitung geführt wird. Matthias Münzberg ist der leitende Arzt der Abteilung, Johannes Horter sein stellvertretender Oberarzt. Beide hatten zuvor das Centrum für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin mit aufgebaut und verfügen als Notärzte über eine langjährige Erfahrung. Das Führungsteam wird durch Lars Müller ergänzt, der pflegerisch die Zentrale Notaufnahme führt.

Pflegekräfte weitergebildet

Auch räumlich, technisch und fachlich seien weitere Voraussetzungen für die erweiterte notfallmedizinische Versorgung geschaffen worden. So wurde laut BG Klinik unmittelbar am Schockraum in der Zentralen Notaufnahme ein Notfall-Computertomographiegerät installiert. Zudem erlangten die Pflegekräfte der Notaufnahme die Zusatzqualifikation „Notfallpflege“. Die neue Abteilung fungiere als Schnittstelle und binde alle Teams der verschiedenen Abteilungen des Hauses ein.

Die Rettungshubschrauber Christoph 5 und Christoph 112 fallen ebenso in das Aufgabengebiet der Abteilung für interdisziplinäre Rettungs- und Notfallmedizin wie das Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Intensivtransportwagen. Das innerklinische Notfallmanagement, die Leitung der Zentralen Notaufnahme und die Versorgungsstrukturen im Schockraum sind weitere Aufgabenbereiche der Abteilung.