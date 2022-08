Um einen möglichst realistischen Einblick in die Arbeit der BG Unfallklinik in Oggersheim zu bekommen, öffnet diese am 10. September zwischen 9 und 13 Uhr den Operationstrakt der Strahlenklinik. Pflegeprofis aus dem OP-Saal und der Anästhesie stehen dann Rede und Antwort.

Von Tabea Berger

Der OP gehört zum Herzstück eines jeden Klinikums. Reibungsfreie Abläufe und gut ausgebildetes Personal sind Grundvoraussetzung für das Gelingen von chirurgischen Eingriffen und die Sicherheit der Patienten. Dafür arbeiten Ärzte und Pflegekräfte Hand in Hand. Die Veranstaltung in der Unfallklinik soll Azubis und examinierten Fachkräften, die sich für eine Tätigkeit im dortigen OP interessieren, eine erste Orientierung bieten. Dazu gehören die eigenständigen Ausbildungsberufe Operationstechnische Assistenz (OTA) und Anästhesietechnische Assistenz (ATA) sowie die Weiterbildung zur OP- oder Anästhesiepflege.

In authentischer Operationsumgebung können sich die Fachkräfte aus OP- und Anästhesiepflege an den Hands-On-Stationen selbst ausprobieren. Neben einem virtuellen OP-Tisch, Schockraumtraining und Nähtechniken unter dem OP-Mikroskop führt eine Rallye auch durch die Stationen. Die Gewinner dürfen sich über eine von drei Hospitationen im Haupt-OP freuen. Begleitet werden sie dort von Chefarzt Uwe Hoppe, der OP-Leitung und der Anästhesie-Leitung.

Anmeldung nicht nötig

Darüber hinaus informiert das Klinikum über logistische Prozesse wie das Fallwagenprinzip, bei dem Instrumente und OP-Materialien im Zentrallager speziell für jede Operation gerichtet und in den Operationssaal geliefert werden. Dadurch könne die Arbeit im OP erleichtert werden. An einem Modell können selbstständig Knochenbrüche fixiert und diverse Beatmungsmethoden ausprobiert werden.

Nicht nur Instrumente und Methoden können die Besucher in der BG kennenlernen, sondern auch die Profis, die sie bedienen. In einem Speed-Dating können potenzielle künftige Arbeitskollegen im OP direkt befragt werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Zutritt in die Klinik wird nur mit 3G und FFP2-Maske gewährt.

Noch Fragen?



Veranstaltungsseite im Internet: https://online.bgu-ludwigshafen.de/speed-dating-op.