Um Arthrose an der Hand geht es am 5. März beim Patientenforum der BG Klinik Ludwigshafen. Anlässlich des deutschlandweiten Aktionstages „Tag der Hand“ nehmen Fachleute arthrotische Erkrankungen der Hand und ihre Therapien unter die Lupe. Die Infoveranstaltung wendet sich sowohl an Betroffene mit Schmerzen in der Hand als auch an medizinisch Interessierte.

Fast 30 Gelenke machen unsere Hand beweglich und zu einem wichtigen Werkzeug. Wenn die Gelenke von Verschleiß, also Arthrose, betroffen sind, können Schmerzen die Beweglichkeit einschränken. Im Fokus des Patientenforums stehen die Arthrose am Handgelenk, am Daumensattelgelenk und an den Fingergelenken. Die Referierenden stellen die Erkrankung, die Diagnostik und aktuelle Therapiekonzepte vor und gehen auf die Bedeutung von Ergotherapie nach operativer Versorgung ein. Die kostenlose Infoveranstaltung im Hörsaal der BG Klinik Ludwigshafen findet am Donnerstag, 5. März, 17 bis 18.30 Uhr statt. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, den Experten Fragen zu stellen und Behandlungsverfahren zu besprechen. Die Teilnahme bedarf keiner Anmeldung. Die BG Klinik Ludwigshafen steht allen Patienten unabhängig vom Versicherungsträger offen.