Die BG Klinik Ludwigshafen lädt für Freitag, 12. April, 18 bis 21 Uhr, zur „Karrierelounge“ ein. Die Veranstaltung bietet laut Ankündigung Informationen und Aktionen zu den Berufsfeldern, Ausbildungen, Studiengängen und individuellen Karrieremöglichkeiten an der BG Klinik. Sie richtet sich sowohl an ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen, die sich über ihre beruflichen Möglichkeiten an der BG Klinik informieren möchten, als auch an Schüler, die Interesse an einer Ausbildung im Gesundheitswesen haben. Die Karrierelounge findet im Hörsaal und in den Räumen der Strahlenklinik an der BG Klinik Ludwigshafen, Ludwig-Guttmann-Straße 13, statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.