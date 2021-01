Die BG Klinik in der Semmelweisstraße in Oggersheim hat eine neue Pflegedirektorin: Annette Hofmann hat die Aufgabe zum 1. Januar übernommen, wie das Krankenhaus mitteilt. Vor ihrem Wechsel nach Ludwigshafen war Hofmann zwei Jahre als Geschäftsführerin von zehn Alten- und Pflegeeinrichtungen der Caritas-Altenwohn- und -Pflegegesellschaft in Wiesbaden und im Rheingau tätig. Erfahrungen mit einem Krankenhaus der Maximalversorgung hat Hofmann bereits am Klinikum Darmstadt gesammelt. Dort war sie bis 2018 im Pflegemanagement tätig – die vier letzten Jahre davon als Pflegedirektorin. Hofmann hat 1991 ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolviert. Sie war zunächst 20 Jahre als Pflegekraft auf Station tätig, danach dann als Stations- und Abteilungsleiterin. 2012 schloss sie ihr Pflegemanagement-Studium ab. Hofmann folgt auf Michael Nicklas, der im März nach 29 Jahren als Pflegedirektor der BG Klinik in den Ruhestand geht.