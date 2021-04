An der BG Klinik ist ein neuer Operationssaal eingeweiht worden. Das Krankenhaus an der Ludwig-Guttmann-Straße in Oggersheim rüstet sich damit für die Zukunft und hat schon den nächsten Schritt im Blick.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn die BG Klinik zu einer Charmeoffensive ansetzt und einige Patienten nun in einem spätsommerlichen Feld mit herrlichen Sonnenblumen operiert. Das sieht nach Urlaub und Wellness aus. So ist es aber natürlich nicht. Aber die Unfallspezialisten haben beim neuen OP-Saal auf ein „zeitgemäßes und modernes“ Design geachtet – und dazu zählt auch die schicke Wand. Sie hat so gar nichts Steriles, das sonst OP-Bereiche ausmacht. Und dennoch: Was die BG Klinik hier eröffnet hat, erfüllt die modernsten Ansprüche an Technik und Hygiene. Doch die Mitarbeiter sollen sich ja auch wohlfühlen, wenn sie sich um ihre Patienten kümmern. Dazu dient die spätsommerliche Deko. Und dazu passt auch, dass ein OP-Team feierlich ein rotes Band zur Eröffnung durchschnitten hat .

Eingebettet ist das alles in ein großes Zukunftsprojekt der BG Klinik: Seit Februar läuft der Umbau im OP-Trakt. Dabei entstehen zwei neue OP-Säle und eine neue Patientenschleuse. Die Klinik investiert hier 4,25 Millionen Euro. Diese Woche ist der Operationssaal 2a in Betrieb genommen worden. Die Klinikleitung spricht von einem „bedeutenden Bauabschnitt“. Bis Mitte 2021 dauern die Umbauarbeiten an. „Der Platz für die neuen Räume wird durch Umbaumaßnahmen im bestehenden Operationstrakt gewonnen, so dass keine Anbauten notwendig wurden“, erläutert Klinik-Sprecherin Ute Kühnlein.

Neue Logistik im OP

Aufgrund der Corona-Pandemie und der mit ihr verbundenen Einschränkungen musste der ursprüngliche Zeitplan um ein paar Wochen verschoben werden. Aber aktuell liegen die Arbeiten „gut im Plan“, so Kühnlein. Mit Saal 2a ist der erste neue OP in Betrieb. Nun beginnen die Arbeiten am zweiten neuen OP-Saal (Saal 6a). Für die Kapazitätserweiterung sind drei Bauabschnitte geplant.

Die BG Klinik vergrößert sich damit von neun auf elf OP-Säle. Das Krankenhaus setzt zudem auf eine neue Logistik – etwa bei der Versorgung mit Sterilgut. Zudem gilt das sogenannte Fallwagenkonzept – das heißt, alle Materialien werden individuell für den zu behandelnden Patienten zusammengestellt. Laut Kühnlein kann durch diese Umstellungen das Lager verkleinert und diese Fläche für die Erweiterung des Operationsbereiches genutzt werden.

Bei ihrem Start vor 52 Jahren hatte die BG Klinik drei Operationssäle. Es wurde an drei Tagen pro Woche operiert. 2021 werden es elf Operationssäle sein, die täglich genutzt werden. Die Klinik verfügt über 528 Betten und behandelt pro Jahr 12.600 Patienten stationär und 27.000 ambulant.