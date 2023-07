Am Freitag, 21. Juli, 18 bis 21 Uhr, veranstaltet die BG Klinik Ludwigshafen unter dem Titel „Nacht der Pflege“ eine Infoveranstaltung für Pflegeberufe. Mit Aktionsständen sowie mit Führungen über ausgewählte Stationen stellt sich laut einer Presseerklärung die Pflege vor und will damit nicht nur gelernte Pflegefachkräfte ansprechen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten. Auch frisch examinierte Berufseinsteiger können sich den Verantwortlichen zufolge einen Einblick von der Arbeit in einer Unfallklinik verschaffen – und wer sich für eine Ausbildung in der Pflege interessiert, werde ebenfalls fündig. Zum Thema Pflegestudium sei so zum Beispiel die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen mit einem eigenen Stand vertreten sein. Laut BG Klinik präsentieren sich unter anderem auch die Station für Querschnittgelähmte, das Schwerbrandverletztenzentrum, die Intensivstation und eine Reha-Station für Schmerzpatienten. In der Bewerberlounge werden zudem Fragen zur Bewerbung und zu Karrieremöglichkeiten beantwortet. Wer möchte, könne seine Bewerbungsunterlagen direkt vor Ort abgeben. Alle Infos zur Nacht der Pflege in der BG Klinik gibt es im Netz unter www.qr.de/nachtderpflege.