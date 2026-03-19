Disziplinierung auf der einen, Qual der Wahl auf der anderen Seite. Die Gegensätze im Derby zwischen Ludwigshafener SC und SV Südwest könnten kaum größer sein.

Krasser könnten die Gegensätze kaum sein, wenn am Sonntag, 15 Uhr, in der Fußball-Bezirksliga der abstiegsbedrohte Ludwigshafener SC und Titelaspirant SV Südwest im Derby aufeinandertreffen. Beim LSC hängt nach drei Niederlagen mit nur einem erzielten Tor nach der Winterpause der Haussegen schief. Nicht zwingend sportlich, eher wegen gravierender Disziplinprobleme, die einfach nicht in den Griff zu bekommen sind. Neun (!) Rote Karten, sieben Zeitstrafen und viermal Gelb-Rot stehen zu Buche. Deshalb wurde jetzt gehandelt. „Es wird personelle Veränderungen geben, und zwar dergestalt, dass wir uns von Spielern trennen und gegen andere interne Maßnahmen treffen werden“, sagt Trainer John Antuna. Dies sei das Ergebnis einer Unterredung mit Vereinschef Toni Poyatos und Spielleiter Andreas Scupin am Montag gewesen.

Am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Haßloch hätten die Rot-Weißen einen Gegner, der zur Pause bei einer 1:0-Führung des LSC fast tot gewesen sei, wieder zum Leben erweckt. Die Quittung in Unterzahl wegen einer Roten Karte waren zwei Haßlocher Treffer, mit denen der Tabellenvorletzte die Partie drehte. „Wir brauchen mehr Stabilität, weniger Risiko und müssen mit der ewigen Selbstsabotage aufhören“, fordert der Coach. Gute Form bescheinigte Antuna dem im Winter geholten Mohammad Said, der das Tor vorbereitete, Linksverteidiger Nuri Herrmann und Kapitän Thierry Bougue, der jetzt als Führungsspieler gefordert sei.

Hinspiel als Maßstab

„Der Fokus liegt ganz allein auf dem Ligaverbleib. Dazu müssen wir in den restlichen neun Partien zusammenhalten und kämpfen“, verdeutlicht der Trainer. Dieses Ziel zu erreichen sei mit dezimiertem Team schwer, aber machbar. Antuna geht es auch um Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ausgerechnet jetzt kommt der Primus, was den Coach nicht stört. „In der Hinrunde haben wir eines unserer besten Spiele gemacht, in Unterzahl einen 0:1-Rückstand gedreht und erst in der Schlussminute das 2:2 hinnehmen müssen“, blickt Antuna zurück. Diese Einstellung sei der Maßstab für den Sonntag.

Kontrastprogramm beim SV Südwest, der mit 14 Siegen in Folge und inzwischen fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger TSG Jockgrim auf dem Weg in die Landesliga ist. Derzeit hat es den Anschein, dass die Blau-Weißen sich nur selbst schlagen können. „Der Kader ist breit, was dem einen oder anderen Stammspieler einen Bankplatz beschert. Trotzdem ziehen alle mit“, betont Trainer Ediz Sari, der fleißig rotiert und ohne Qualitätsverlust fünfmal wechseln kann. So saß Hergie Koloko am Sonntag 90 Minuten auf der Bank, weil der Coach in der Partie zuvor mit dessen Körpersprache nicht zufrieden gewesen war.

Motivierte Gegner

Dennoch gibt es auch Momente, die menschlich schwer zu verkraften seien. „Der Kreuzbandriss von Christian Heil aus der Partie gegen Freinsheim beschäftigt mich sehr. Er wollte seine Laufbahn auf dem Platz mit dem Aufstieg krönen“, informiert Sari. Wie es jetzt mit dem Oberliga-erfahrenen Routinier weitergehe, sei völlig offen. Dass es am Sonntag gegen einen kriselnden Gegner einen Selbstläufer gebe, glaubt der Übungsleiter nicht. „Alle Teams sind gegen uns top motiviert. Wir bekommen nichts geschenkt“, ist Sari überzeugt. Er erinnert an das Hinspiel und spricht von einem glücklichen Punktgewinn.

Vielleicht hilft ja ein Glücksbringer – Saris Regenjacke. „Beim Spiel in Altrip im September hat es geregnet und ich hatte noch eine Regenjacke im Auto, die ich angezogen habe“, berichtet der Coach. Südwest gewann und startete mit den drei Punkten die bis heute anhaltende Siegesserie. Und der Trainer trägt immer diese Jacke, egal wie die Witterung ist. „Die Spieler wollen es so, auch wenn es demnächst wärmer werden sollte“, sagt Sari und lacht. Die Geschichte erinnert an Udo Lattek, dem es mit seinem blauen Pullover einst ähnlich erging. Übrigens: Für die Schützenhilfe des BSC Oppau beim 2:1-Sieg gegen Jockgrim spendierte der Coach zwei Kästen Bier.