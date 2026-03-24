Nimmt man den SV Südwest Ludwigshafen aus, ist der TuS Altrip die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Vorderpfalz. Trainer Dirk Warnecker hat einige Pläne.

Um das zu bestätigen, genügt ein Blick auf die Rückrundentabelle. Die weist die Altriper als zweitbeste Mannschaft aus, mit großem Abstand zu den folgenden Teams. Sechs Siege und eine Niederlage stehen zu Buche. Verloren hat der TuS nur bei Phönix Bellheim (1:3). Es war zugleich die einzige Auswärtsniederlage in dieser Saison, die auch ein bisschen unglücklich zustanden kam.

„In Bellheim hatten wir einen schlechten Start, uns aber gefangen und sind dennoch mit einem 0:1-Rückstand in die Pause“, blickt Trainer Dirk Warnecker zurück. Ein berechtigter Elfmeter habe zum 2:0 geführt, dem der sofortige Anschlusstreffer folgte. In Unterzahl wegen einer Gelb-Roten Karte warf der TuS in der Schlussphase alles nach vorne und wurde in der Nachspielzeit ausgekontert. In den sieben Spielen der Rückserie holten die Altriper 18 Zähler, in den ersten sieben Partien der Vorrunde waren es nur die Hälfte. „Das ist nicht nur ein Trend, es belegt die gute Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat“, freut sich der Coach.

Kantersieg in Geinsheim

Sahnehäubchen war der 5:0-Erfolg in Geinsheim, als die Gäste wie aus einem Guss spielten, schnell umschalteten und die Räume nutzen, die ihnen der SVG anbot. „Wir hatten einen guten Plan, was wir den Stärken der Geinsheimer entgegensetzen können“, erklärt Warnecker, der sich taktisch etwas einfallen ließ. Im Gegensatz zu vielen anderen Übungsleitern spielt der 44-jährige Trainer lieber 1:0 als 5:4, weil das planbarer sei. Wie das in der Praxis aussieht, war im Heimspiel gegen Freinsheim zu sehen. Altrip gestattete dem Gegner keine Tormöglichkeit – ein Treffer rechte am Ende zu drei Punkten.

„Wir lassen wenig zu, Stabilität und Kompaktheit sind ganz wichtig“, verdeutlicht Warnecker und genießt den großen Kader. Der ermöglicht ihm zu rotieren und zu variieren. Kaum zu glauben, dass beim Kantersieg in Geinsheim die Asse Lukas Kebernik, Tuan Wiegmann und Mario Seckinger 90 Minuten auf der Bank blieben. Da kann man es sich auch mal erlauben wie am Sonntag, als die Altriper beim 3:1-Erfolg gegen 08 Haßloch nach einem 3:0-Pausenstand im zweiten Durchgang in den Verwaltungsmodus schalteten, etwas auszuprobieren. „Das war ein Testlauf für die Partie am Sonntag beim SV Südwest. Wir haben einiges modifiziert“, berichtet der Coach.

Duo im defensiven Mittelfeld

Im defensiven Mittelfeld haben sich offensichtlich Gianluca Tancredi, der den offensiveren Part übernimmt, und Jan Warnecker, der Sohn des Trainers, gefunden. Beide gehören dem goldenen TuS-Jahrgang 2004 an. Tancredi hat seinen Kreuzbandriss auskuriert und stand zuletzt zehnmal in Folge in der Startformation. Warnecker bestritt seit dem Aufstieg vor eineinhalb Jahren bereits 39 Bezirksligapartien und war dabei nur fünfmal beim Anpfiff nicht an auf dem Platz. „Gianluca und Jan kennen sich seit vielen Jahren, sie ergänzen sich gut und unterstützen sich auch verbal auf dem Platz“, sagt Dirk Warnecker. Kurios ist, dass Tancredi in Geinsheim just von der Stelle aus das 1:0 schoss, an der er sich in der vorigen Runde seine schwere Verletzung zugezogen hatte.

Zugesagt für die kommende Saison haben Reservetorwart Stefano Castronovo und sein Bruder Davide. Zu Stefano erzählt der Übungsleiter eine Geschichte, die gut den Teamgeist illustriert: „Er hatte kürzlich Geburtstag, setzte sich aber 90 Minuten ohne zu murren auf die Bank. Eine solche Einstellung findet man nicht so häufig.“ In dieses Bild passt, dass drei Akteure am Sonntag in der zweiten Garnitur aushalfen, bevor sie sich bei der „Ersten“ auf die Bank setzten. Kein Wunder, dass kaum ein anderer Bezirksligatrainer so oft fünf Wechsel im Spiel vornimmt wie der Altriper Coach.

Dirk Warnecker arbeitet als Bankkaufmann und lebt mit Frau Silvia, Sohn Jan und Tochter Marie in Altrip. Der TuS ist sein Verein. Nach vielen Jahren als Jugendcoach, trainiert er seit der Rückserie der Saison 2021/22 sehr erfolgreich die Erste Mannschaft. Er stieg mit dem TuS zweimal auf, führte das Team von der B-Klasse in die Bezirksliga, und da soll nicht Schluss sein. „In der Serie 2027/28 soll die Spielklassenreform greifen. Da es dann drei Landesligen gibt, sind mehr Aufsteiger nötig. Deshalb rechnen wir uns etwas aus“, sagt der 44-Jährige. Altrip wurde nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Sechster und steht jetzt auf Rang vier. Die Ansprüche sind also berechtigt. Warnecker spekuliert auf eine vorderpfälzische Landesliga mit vielen attraktiven Derbys.